Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата – порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. Вакцина зарегистрирована «на условиях», в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации №441», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, министерство здравоохранения выдало Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины от коронавируса.

1 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.