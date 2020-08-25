ФАС возбудила дело против производителя шоколада «Линдт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении производителя шоколада «Линдт» из-за различий в качестве шоколада, реализуемом в России и Западной Европе, говорится в сообщении ведомства.

«В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В ФАС отмечают, что в декабре 2019 года ведомство выдало ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В июле ФАС уличила «дочку» Procter&Gamble в двойных стандартах качества для России и ЕС.