ФАС уличила «дочку» Procter&Gamble в двойных стандартах качества для России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, реализуемых в России и Европейском союзе, сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

«ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила», – передает РИА «Новости» слова Кашеварова.

«Напомню, что общество импортирует на территорию Российской Федерации стиральные капсулы бренда Ariel, отличающийся по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки на продукцию бренда», – уточнил он.

При этом он отметил, что служба продлила срок исполнения предупреждения для производителя Persil до конца июля, а для производителя стирального порошка Ariel – до 9 июля.

«Срок исполнения предупреждений ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» 9 июля 2020 года, ООО «Хенкель Рус» – 31 июля 2020 года», – заключил замглавы ФАС.

Напомним, 4 декабря 2019 года Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel в связи с тем, что они допускают «двойные стандарты» качества товаров для России и Евросоюза.