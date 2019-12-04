ФАС предупредила мировые бренды из-за разного качества товаров для ЕС и России

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения компаниям Lindt, Procter&Gamble и Henkel в связи с тем, что они допускают «двойные стандарты» качества товаров для России и Евросоюза.

«Ведомство выявило признаки неравенства для российских потребителей и нарушения норм Закона о защите конкуренции. А именно: международные производители поставляют на территорию Российской Федерации либо производят в Российской Федерации под аналогичным брендом и назначением товары, отличающиеся по качеству, составу и условиям использования от товаров, реализуемых под указанными брендами в странах Западной Европы», – говорится в сообщении на сайте ФАС.

Экспертизу провел Роспотребнадзор по обращению ФАС России. Эксперты выявили ряд существенных отличий в товарах, которые поставляются в Россию и Западную Европу.

«Различается показатель «пенообразующая способность» и «моющая способность», при сопоставимой моющей способности рекомендованная на упаковке порошков производства Российской Федерации дозировка для аналогичных условий стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная на упаковке порошков, произведенных в Европейском союзе», – говорится в сообщении.

Кроме того, в образцах шоколада Lindt в России содержание 12-14 органических кислот отличается (по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев на 100-220% и более) от образцов, приобретенных в Европе.

При этом на упаковке товаров размещаются указания, которые формируют впечатления, что россиянам предлагается товар, тождественный тому, что реализуется в ЕС.

ФАС направила предупреждения компаниям в связи с выявленными нарушениями.