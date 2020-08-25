Минпросвещения отказалось переносить начало учебного года

Новый учебный год начнется 1 сентября во всех российских регионах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

«Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство. При этом профильными ведомствами даны все необходимые установки регионам, а там соответственно проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. Все меры по здоровьесбережению в образовательной среде применяются в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года на 1 октября.