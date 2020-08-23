Жители Литвы выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией

Жители Литвы выстроились в воскресенье в живую 35-километровую цепь от Вильнюса до границы с Белоруссией в знак солидарности с протестующими в соседней республике после прошедших там президентских выборов, сообщил один из организаторов акции Андрюс Тапинас.

Живая цепь растянулась от Кафедральной площади в центре Вильнюса до контрольно-пропускного пункта «Медининкай» на литовско-белорусской границе, передает ТАСС.

«По нашим подсчетам, в акции солидарности «Путь к свободе» участвовало около 50 тыс. человек, которые символически взялись за руки, поддерживая друг друга», – сказал Тапинас в эфире национального гостелерадио LRT.

В акции принял участие президент Литвы Гитанас Науседа. «Поддерживаем белорусский народ и возвращаем своего рода исторический долг, когда нам 30 лет назад [в борьбе за независимость Литвы] помогли люди доброй воли разных стран», – сказал Науседа.

Напомним, в минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовым ведомствам не допустить выстраивания «живой цепи» от Вильнюса до Киева.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В Евросоюзе и в Европарламенте отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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