Лукашенко приказал силовым ведомствам не допустить «живой цепи» от Вильнюса до Киева

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал идею по выстраиванию живой цепи из «неравнодушных» от Вильнюса до Киева.

«Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить «ланцуг» (цепь жестких и связанных между собой элементов – прим. ВЗГЛЯД) от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Он поручил минобороны, МВД, КГБ и генпрокурору оценить эти действия и не допустить их.

«Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона – санитарной зоны: три балтийских государства, Белоруссия, Украина, чтобы отделить Россию от Запада», – сказал белорусский лидер.

«Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России [Владимиром Путиным] договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии», – отметил Лукашенко.

Путин и Лукашенко в субботу провели телефонные переговоры, они обсудили ситуацию внутри Белоруссии. Главы государств выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в республике.

Президенты договорились, что Россия при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз, позднее сообщил белорусский лидер.