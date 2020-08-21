Режим ЧС объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации городского уровня объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«На территории Ярославля объявлен ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. Всем нуждающимся оперативно оказывается вся необходимая помощь», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

В Дзержинской территориальной администрации, куда эвакуировали жильцов, проходит заседание КЧС под председательством заместителя губернатора Баланина, в котором принимают участие представители администрации города, прокуратуры, СК, МВД, МЧС и других городских структур.

Из пострадавшего дома эвакуированы 60 человек. Жильцов временно разместят в районной администрации, составляются списки.

Руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Кокуева в свою очередь сообщила, что утраченные документы граждан, пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославе, «будут восстановлены в самое ближайшее время».

«На место ЧС в Ярославль направлена группировка от центра «Лидер» в количестве 17 человек и четырех единиц техники и от Ногинского спасцентра в количестве 50 человек и четырех единиц техники», – сообщили в пресс-службе МЧС, добавив, что в город будет направлен комплекс для обследования зданий «Струна».

В связи с произошедшим губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск.

«На данный момент губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее в пятницу в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.