Режим ЧС объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Омским врачам пришлось ходить по минному полю

Евгений Пинелис, врач-реаниматолог, США
Мы сейчас абсолютно ничего не знаем о ситуации с Навальным, что совершенно не мешает очень многим бросаться обвинениями, утверждать что-то, основываясь на абсолютно непроверенных данных, а скорее – слухах. Подробности...

СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...
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Россия должна не потерять Монголию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
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  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Режим ЧС объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

    21 августа 2020, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Режим чрезвычайной ситуации городского уровня объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме, сообщили в пресс-службе областного правительства.

    «На территории Ярославля объявлен ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы РСЧС. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. Всем нуждающимся оперативно оказывается вся необходимая помощь», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

    В Дзержинской территориальной администрации, куда эвакуировали жильцов, проходит заседание КЧС под председательством заместителя губернатора Баланина, в котором принимают участие представители администрации города, прокуратуры, СК, МВД, МЧС и других городских структур.

    Из пострадавшего дома эвакуированы 60 человек. Жильцов временно разместят в районной администрации, составляются списки.

    Руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Кокуева в свою очередь сообщила, что утраченные документы граждан, пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославе, «будут восстановлены в самое ближайшее время».

    «На место ЧС в Ярославль направлена группировка от центра «Лидер» в количестве 17 человек и четырех единиц техники и от Ногинского спасцентра в количестве 50 человек и четырех единиц техники», – сообщили в пресс-службе МЧС, добавив, что в город будет направлен комплекс для обследования зданий «Струна».

    В связи с произошедшим губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал отпуск.

    «На данный момент губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

    Ранее в пятницу в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.


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