Увеличилось число пострадавших при взрыве в Ярославле

Количество пострадавших при взрыве в жилом многоэтажном доме в Ярославле увеличилось до четырех человек.

«Двое пострадавших находятся в больнице имени Соловьева, еще двоих туда везут. И один человек скончался», – сказала представитель городской станции скорой медицинской помощи.

Из дома, где произошел взрыв, эвакуировано 160 человек из аварийных подъездов, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

«Предварительно, жителей будут размещать в администрации Дзержинского района. Вопросы всестороннего обеспечения организованы. Происходит перепись населения», – сказали в МЧС.

Сам дом был построен в 1992 году. В нем 120 квартир, проживают 342 человека.

Между тем, в МЧС сообщили об открытии горячей линии.

«Открыт телефон горячей линии ГУ МЧС РФ по Ярославской области: 8-4852-79-09-01», – сказали в ведомстве.

Напомним, вечером в пятницу в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, обрушились перекрытия трех этажей. ГУ МЧС подтвердило гибель женщины, под завалами могут оставиться люди.