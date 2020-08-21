На МКС произошла утечка воздуха При взрыве газа в доме в Ярославле обрушились перекрытия трех этажей 21 августа 2020, 19:44 Текст: Алексей Дегтярев

В жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, обрушились перекрытия трех этажей, сообщил источник. Представитель экстренных служб региона рассказал РИА «Новости», что взрыв газа произошел на улице Батова, в доме №5. «В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах», – сказал источник ТАСС. Информация о пострадавших уточняется. Всего в доме 199 квартир, на месте происшествия работают представители оперативных служб.

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