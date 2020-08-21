При взрыве газа в Ярославле погиб один человек

В результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек, еще трое пострадали, сообщил источник в экстренных службах региона.

«По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек и трое пострадали», – сказал источник ТАСС.

Он добавил, что «после взрыва произошел пожар, на месте работают пожарные расчеты».

В пресс-службе МЧС подтвердили факт взрыва. «В 19.29 мск поступило сообщение о происшествии по адресу: Ярославль, улица Батова, дом 5. По прибытии на место установлено, что в жилом 10-этажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этажи», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что проводится эвакуация жильцов дома.

ТАкже региональное ГУ МЧС подтвердило гибель женщины в результате взрыва.

В то же время источник в экстренных службах сообщил, что «обрушения в той или иной степени зафиксированы со второго по шестой этажи десятиэтажного жилого дома. С третьего по пятый этажи перекрытия полностью разрушены». По его словам, взрыв газа повредил минимум восемь квартир.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что взрывная волна была ощутима в нескольких кварталах.

Источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что причиной взрыва могла стать утечка газа.

«Пока утечка газа рассматривается как основная версия. Среди других причин – неисправность газового оборудования или небрежное обращение с ним», – сказал собеседник.

Вечером в пятницу в жилом доме в Ярославле произошел взрыв газа, обрушились перекрытия трех этажей.