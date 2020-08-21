Глава МИД Германии посетит Киев и обсудит с Зеленским работу в нормандском формате

Глава МИД Германии Хайко Маас 24 августа посетит Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждение работы в нормандском формате, говорится в сообщении пресс-службы германского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Хайко Маас отправится в однодневную поездку в Киев в понедельник, 24 августа, в национальный праздник Украины. По прибытии министр иностранных дел Маас встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Затем министр иностранных дел Маас проведет дальнейшие политические переговоры, в том числе с президентом Украины Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Темами будут дальнейшая работа в нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины и повестка реформ украинского правительства. Вечером министр иностранных дел Маас вернется в Берлин», – заявили в пресс-службе МИД ФРГ.

Ранее Зеленский заявил, что встреча политсоветников лидеров стран-участниц «нормандского» формата подтверждена, будем ждать встречи лидеров «Нормандии».

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка к встрече помощников глав «нормандского» формата.

Напомним, Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский морочит голову нормандской четверке.