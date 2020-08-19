Песков подтвердил подготовку к встрече помощников глав «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка к встрече помощников глав «нормандского» формата.

«Знаю, что, действительно, подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись», – цитирует ТАСС Пескова.

При этом представитель Кремля не смог подтвердить, что встреча назначена на 28 августа.

«Это мне нужно уточнить. Я не знаю, договорились ли по окончательной дате или нет», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака другим участникам «нормандской четверки» нет предложений по выходу России из переговоров по урегулированию в Донбассе.

Напомним, Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.

В прошлый понедельник вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.