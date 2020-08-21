Эксперт перечислил вероятные причины гибели российского генерала в Сирии

Взгляд
21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
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Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...

Россия должна не потерять Монголию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
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Методички для майданов надо начинать с философии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причем делают это сознательно. Потому что как только ты признаешь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Эксперт перечислил вероятные причины гибели российского генерала в Сирии

       21 августа 2020, 18:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Андрей Резчиков

    «На первый взгляд выглядит как классический подрыв на фугасе. Судя по характеру взрыва, скорее всего, он управляемый. Это не прилет мины, ни обстрел», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя опубликованную в Сети видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели в Сирии генерала Вячеслава Гладких.

    Военный эксперт Владислав Шурыгин не исключает, что к гибели генерал-майора Вячеслава Гладких привела ошибка, допущенная инженерным дозором, саперами из его колонны. «Согласно правилам, при остановке колонны военные спешиваются, занимают оборону, вперед уходит дозор, информация о происходящем передается по закрытой связи в командный центр», – напомнил он.

    «Сама по себе остановка военной колонны не считается нарушением устава. Есть много нюансов, которые могли остановить колонну. Она могла упереться в какую-то преграду и нужно было принимать решение, что делать дальше. Еще колонна могла получить приказ развернуться или перенацелиться», – пояснил эксперт.

    «В таких случаях проводится целый комплекс мероприятий. Но из видео неясно, был ли выставлен дозор, занимали бойцы круговую оборону или нет. Неясно, сколько вообще они стояли там. Если несколько часов, то это одно, если остановились на две-три минуты – это другое. Если это место их постоянной остановки, то это третье. В этой ситуации слишком много неизвестных», – считает Шурыгин.

    «Колонна ездила по этому месту пять раз или военные в первый приехали на эту точку? Если они решили притормозить второй или третий раз на одном и том же месте, то этим мог воспользоваться противник. Но не исключено, что сработал и лежавший неподалеку старый боеприпас, который кто-то ненароком задел. Если этот участок дороги был в свое время районом боев, то таких мин или снарядов могло валяться вокруг сколько угодно», – пояснил эксперт.

    В пятницу в Сети появились кадры, на которых предположительно запечатлен взрыв, произошедший во вторник на севере Сирии – возле нефтяного поля Ат-Тайм в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор. На записи видно, как несколько людей в российской военной форме идут вдоль колонны техники. Они минуют человека, снимающего происходящее на камеру смартфона, а через несколько мгновений после этого раздается взрыв.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что во вторник в Сирии погиб генерал-майор заместитель командующего 36-й общевойсковой армией Вячеслав Гладких. Еще двое российских военных ранены. По предварительным данным, взрыв прогремел в тот момент, когда российская военная колонна возвращалась на базу после выполнения гуманитарной миссии.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Погибшего представят к государственной награде, а его семье будет оказана помощь.

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