Кузнецова рассказала о проблемах питания детей в российских регионах

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на совещании детских омбудсменов представила итоги всероссийского мониторинга качества питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях.

Кузнецова напомнила, что президент России поручил обеспечить полный охват обучающихся детей качественным и здоровым горячим питанием, которое для учеников младших классов с этого года станет бесплатным.

«Это большой прорыв, но главное – как же этот закон будет работать «на земле». И нам хочется, чтобы при его выполнении не был упущен очень важный вопрос – это питание детей с особенностями развития и с особыми пищевыми запросами», – приводятся слова Кузнецовой на сайте уполномоченного.

Для анализа ситуации в этой сфере, детским омбудсменом с участием родительских сообществ, Советов отцов, региональных омбудсменов и при содействии местных органов исполнительной власти был инициирован масштабный мониторинг качества питания детей с пищевыми особенностями в детских садах и школах нашей страны. «Мы охватили 80 субъектов России. Проверили свыше 43 тыс. дошкольных и школьных организаций, в которых обучаются более 13 млн детей – более половины от числа всех обучающихся несовершеннолетних в нашей стране. На основании подробных данных из 57 регионов мы проанализировали ситуацию», – рассказала Кузнецова.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка подчеркнула, что из указанного числа детей 170 тыс. – те, кто нуждается в лечебно-профилактическом питании.

«1,3 % – это не много. Но к уполномоченным по правам ребенка часто обращаются родители, которые говорят, что вынуждены забирать своих детей на обед, или которым отказывают в посещении образовательной организации, потому что там не могут обеспечить соответствующее питание. Были единичные случаи, когда ребенка вопреки тем запретам на питание, которые для него установлены, кормили тем же, чем и остальных детей. Возникали, к сожалению, проблемы со здоровьем ребенка, и требовалось срочное вмешательство докторов», – сказала детский омбудсмен.

Особое диетическое питание требуется детям, страдающим пищевой аллергией, диабетом и рядом других хронических заболеваний.

Результаты мониторинга показали, что в большинстве регионов такие обучающиеся не получают необходимое питание (вопросы организации питания детей в образовательных организациях решаются либо в индивидуальном порядке, либо не решаются никак). В 32 субъектах родители вынуждены приводить своего ребенка в детские сады на время только между приемами пищи – после завтрака и забирать его до обеда. Несмотря на то, что организация питания детей, нуждающихся в особенном подходе, возложена на образовательные организации, в 23 регионах вовсе отсутствуют как отдельные группы в детских садах для воспитанников с хроническими заболеваниями, так и специализированные дошкольные образовательные организации.

Среди причин подобного подхода детский омбудсмен отметила – отсутствие рекомендаций, содержащих варианты базового меню для разработки региональных типовых меню для детей, нуждающимся в диетпитании, предусматривающих нормы питания; отсутствие в штатных расписаниях образовательных организаций медицинских диетических сестер; отсутствие специального оборудования для приготовления отдельных блюд в образовательных организациях; отсутствие единой системы учета детей, нуждающихся в лечебно-профилактическом питании.

Для устранения причин сложившейся ситуации Анна Кузнецова внесла ряд предложений. Среди них – обязать Министерство здравоохранения России вести учет детей, нуждающихся в лечебно-профилактическом питании. Роспотребнадзору предложено усилить контроль за соблюдением в образовательных организациях СанПиН в части обеспечения горячим питанием детей с пищевыми особенностями, а Генеральной прокуратуре – включить в план проверок вопрос соблюдения школами и детскими садами соответствующего законодательства.

В обсуждении результатов проведенного мониторинга также приняли участие эксперты – представители профильных министерств и ведомств, специалисты в области медицинских наук и руководители общественных организаций, которые также выступили с докладами, внесли предложения по решению проблем в области организации питания детей с пищевыми особенностями и ответили на вопросы собравшейся аудитории.

Подводя итоги встречи, уполномоченный отметила, что решение многих проблемных вопросов в сфере детства находится на стыке работы ведомств – это общая ответственность всех структур, которые в той или иной части занимаются детьми. Анна Кузнецова предложила объединить усилия в этом направлении, разделив общую ответственность: «В настоящее время нет единого ведомства, которое бы занималось исключительно вопросами в сфере детства: кто-то отвечает за здоровье детей, кто-то за образование, кто-то за безопасность и так далее. Но это наша общая доля ответственности, и мы не хотим, чтобы выявляемые нами проблемы были унаследованы нашими детьми, поэтому давайте решать их здесь и сейчас».

Детский омбудсмен добавила, что все предложения, прозвучавшие в рамках круглого стола, будут консолидированы и переданы в профильные министерства и ведомства для проработки и принятия соответствующих решений.