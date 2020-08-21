Эксперт назвал причину включения крымчан в число жителей России в сообщении ООН

«Возможно, это просто ошибка. Но могла быть и намеренная оценка – если подсчетами занимался департамент Секретариата ООН, который возглавляет китаец», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Так он прокомментировал предположение экспертов о том, что международная организация начала считать жителей Крыма россиянами.

«Скорее всего, ООН, действительно, посчитала крымчан нашими гражданами, но абсолютно уверенным быть нельзя. Возможно, в это число также вошли мигранты с Украины, из Средней Азии и других регионов», - сказал бывший заместитель генерального секретаря ООН, зам секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Напомним, эксперты РЭУ имени Плеханова отметили – сообщение ООН о приросте населения России в 2020 году на 2 млн человек можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами. Два миллиона человек – это как раз население Крыма, указала Елена Егорова, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Плехановского университета.

По данным ООН, в 2019 году население России составляло 143,9 млн, что, однако, значительно разнилось с показателями Росстата – ведомство заявляло, что в стране проживает 146,8 млн человек. По обновленным данным Организации Объединенных наций, население России в 2020 году составляет 145,9 млн, что уже гораздо ближе к оценкам отечественного статистического ведомства, согласно которым по состоянию на 1 июня численность населения составляла 146,6 млн человек.

По мнению Орджоникидзе, в сообщении ООН крымчан могли намеренно приплюсовать к общему числу россиян. «Точнее, это могла быть намеренная оценка – в том случае, если в Секретариате ООН этими подсчетами занимается департамент по социально-экономическим вопросам, который возглавляет представитель Китая», – указал бывший зам генсека ООН.

«Возможно, это просто ошибка, – добавил Орджоникидзе. – Дело в том, что Секретариат ООН не может принимать политические решения, он обязан лишь выполнять».

То, что ООН должна считать жителей Крыма россиянами, не вызывает сомнений, отметил дипломат. «Это вопрос скорее не политический, а практический. Принимая во внимание определенные резолюции Генассамблеи, конечно, – не должна. Но с фактологической точки зрения, они спокойно могли так посчитать. Ведь присоединение полуострова к России – это свершившийся факт, против которого чем дальше, тем сложнее будет возражать», – отметил дипломат.

«Это не открывает дорогу к всеобъемлющему признанию Крыма. Но в любом случае, это вопрос времени. В том, что такое признание произойдет, нет сомнений», - заключил дипломат.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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