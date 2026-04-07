  • Новость часаЗаслуженный педагог России: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Axios: В администрации США Трамп – самый кровожадный
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Учитель скончалась после нападения школьника в Пермском крае
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Мнения
    Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    17 комментариев
    Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    13 комментариев
    7 апреля 2026, 11:36 • В мире

    В Швейцарии решили открыться России из-за Ирана

    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Война в Иране продолжает отменять антироссийские санкции. Первыми так поступили США в отношении экспорта нефти из РФ, испугавшись роста цен. Теперь дошло до Европы: в парламент Швейцарии внесен законопроект, где речь идет об упразднении вообще всех ограничений, дублирующих санкции ЕС. Дело не только в нефти. Дело в принципе.

    «Снять санкции ради сохранения покупательной способности Швейцарии». В самом названии законопроекта, внесенного в парламент ведущей партией, виден богатый опыт прямой демократии: акцент сделан на том, ради чего снимаются санкции, а не на том, с кого снимаются. Россию швейцарские СМИ в последние годы демонизировали, поэтому власть заходит с козырей: цена на дизель за месяц выросла на 20% – вот о чем надо думать, а не о солидарности Евросоюза в его конфликте с Москвой.

    В общем, интерес у швейцарцев на первый взгляд чисто шкурный. Им энергетический кризис от разрыва с Россией резко не понравился, а теперь еще один подоспел – из-за нападения на Иран и перекрытия Ормуза. Швейцария не вынесет двоих.

    Но на самом деле все сложнее, важнее и патетичнее. Инициаторы – Швейцарская народная партия, или ШНП – ставят вопрос о возвращении к принципам национального нейтралитета, которые были нарушены тогда, когда Швейцария продублировала антироссийские ограничения Евросоюза. «Впервые нарушены», – подчеркивают в ШНП.

    Видимо, случай с нацистской Германией не считается. Немудрено: санкции с заморозкой счетов ее руководства швейцарцы ввели только в марте 1945 года, когда всем все было ясно, а до того твердо держались за свой нейтралитет. Воистину отвратительно на этом фоне выглядит тот факт, что антироссийские инициативы утверждались Берном оперативно – вслед за ЕС и под копирку.

    Теперь свой хваленый нейтралитет швейцарцы хотят вернуть, что вызывает неоднозначные чувства. Нельзя быть чуть-чуть беременной. Нельзя придерживаться нейтралитета по настроению. Уже было, осадочек остался, прошлого не воротишь: Швейцария – часть политического Запада и участник противостояния с Россией.

    Поэтому конфедерация шоколада и часов с кукушкой более не рассматривается Москвой в качестве независимой площадки для встреч и переговоров, какой она была и в советское время, и в 2021 году, когда там прошел саммит президентов России и США. Тогда у Швейцарии были репутация и статус небольшого, но значимого участника исторических процессов.

    А теперь это съемочная площадка для кинокомедии с участием Владимира Зеленского.

    Именно в Швейцарии состоялся так называемый саммит мира для «поиска путей решения украинского конфликта», куда Россию даже не пригласили. Думали, разберутся без нас, но что-то пошло не так.

    Стыдно должно быть, Швейцария. Все это недостойно седин устоявшейся демократии, которую многим приводили в пример.

    С другой стороны, все эти претензии несправедливо обращать конкретно к Швейцарской народной партии. Ее руководство изначально выступало против антироссийских санкций. И не впервые поднимает вопрос об их отмене (нова только форма – как законопроект о срочных мерах по выравниванию экономики). Можно сказать, что с ШНП мы даже и не ссорились – повода не было.

    Когда эта партия говорит о важности возврата к нейтралитету, это не конъюнктурное мельтешение, а одна из ее идеологических доктрин. Вторая – противодействие миграции.

    ШНП имеет давнюю и насыщенную историю, совершенно не значимую для всех, кто не в Швейцарии. Главное, что нужно понимать, – она не «ультраправая», как ее часто титулуют в СМИ ЕС (так повелось с 2009 года, когда партия инициировала и выиграла плебисцит о запрете на строительство минаретов).

    Роль «ультраправых» в конфедерации играет партия «Швейцарские демократы», которая в парламенте с начала века не представлена. А ШНП – это столп общества и одна из руководящих сил страны, в которой состоит и действующий президент Швейцарии Ги Пармелен.

    В 1940-е годы эта партия много делала для продвижения концепта «духовной обороны», причем подразумевалась оборона прежде всего от нацизма. Это своего рода идеология, объясняющая, что швейцарец, даже если говорит по-немецки, – не немец, поскольку у него свой культурный стандарт и национальные ценности, включая демократию. Позднее этот же концепт переориентировали против коммунизма. По мнению ШНП, он актуален и сейчас, только основная угроза исходит от ЕС, НАТО и этнокультурной миграции.

    Швейцарцы с этим по большому счету согласны, поэтому в XXI веке ШНП стала самой популярной партией страны и неоднократным победителем парламентских выборов, включая последние, 2023 года. Неоспоримо ее влияние в том, что Швейцарию до сих пор не затянули в Евросоюз, хотя пропагандистская обработка населения не прекращалась ни на день.

    В качестве антидота в недрах партии родился проект «Великая Швейцария», в рамках которого полушутя предлагалось «стирать границы» (штамп тогдашней пропаганды), не вступая в ЕС, а присоединяя прилегающие районы соседних стран. Главным апологетом идеи выступал депутат Доминик Баэттиг – трибун с пиратскими усами и психиатр по профессии.

    В общем, швейцарцев вылечили. Но не до конца, раз они подписались под европейскими санкциями, которые часто называют «выстрелом в собственную ногу». Осознание своей ошибки – достойный шаг и гвоздь в крышку гроба холодной войны, так как без Швейцарии структура европейских финансовых ограничений, наложенных на РФ, может просто посыпаться.

    Но по той же причине, по какой ШНП не смогла предотвратить санкции, она вряд ли сможет их снять, несмотря на партийность президента и самую большую фракцию в парламенте.

    Беда в том, что один в поле воин. Рекорд ШНП на выборах, ставший также высшим достижением для любой из партий Швейцарии более чем за век, – это менее 30% голосов. Прочие значимые партии – социал-демократы, либералы, центристы и «зеленые» – по российскому вопросу поддерживают Брюссель, и принцип нейтралитета им не так важен, как хотелось бы.

    Что до президента, он даже не глава государства, а представительское лицо органа из восьми человек – Федерального совета (ФС). Это одновременно правительство и коллективный лидер. Все его члены – министры, как правило, члены четырех крупнейших парламентских партий – по двое от каждой. Они чередуются между собой в кресле президента, занимая его по году, при этом руководство партии над членом ФС почти не властно – его сложно отозвать и исключить, если на это не согласится местная «ячейка».

    Если переводить на наши деньги, Политбюро ЦК КПСС не может исключить из партии оппортуниста Рафинадова, если на это не согласен его родной Тьмутараканьский горком.

    Такая история была как раз в ШНП в период борьбы крыла традиционных христианских консерваторов с крылом противников миграции и ЕС. Победили вторые, но без широкой коалиции с другими партиями власть в Швейцарии не работает, такова особенность местной демократии. Тот факт, что четверть населения страны – иностранцы, несмотря на «ультраправого» президента и жесточайшие налоги, хорошо иллюстрирует потолок возможностей. Пока ШНП одинока в своей борьбе за истинный нейтралитет и торговлю с Россией, в парламенте этот вопрос тоже не решить. Законопроект не примут.

    Но есть и другой путь – привлечение народа чрез плебисцит, что в Швейцарской народной партии любят и умеют делать.

    Запрет минаретов – далеко не единственный случай, когда ШНП продавила свое мнение через референдум, которые в Швейцарии проходят чаще, чем в любой стране мира (это еще она местная особенность и часть «духовной обороны»). Отмена антироссийских санкций – более значимый, актуальный и понятный повод, чем сотни из тех, по которым уже волеизъявлялся швейцарский народ. Так в чем же дело, Швейцарская народная партия?

    Если граждане Швейцарской конфедерации поддержат отмену санкций, это будет как минимум красиво. Получится, что противостояние с Россией – это то, что начали элиты, но отверг простой швейцарский народ, подав пример прочим.

    За такую красоту мы когда-нибудь, так уж и быть, почти забудем о позорных днях Швейцарии в обслуге агрессивного блока НАТО, и ее приснопамятная нейтральность вновь просияет в веках.

    Но осадочек, повторимся, останется.

    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации