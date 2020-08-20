Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса смогут не все, так как есть ряд противопоказаний, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, Владислав Жемчугов.

В интервью радио Sputnik специалист отметил, что у вакцины от COVID-19 будут такие же ограничения к применению, как и у других прививок, например от гриппа.

В частности, нельзя вакцинироваться уже болеющим людям. Если температура будет выше 37 градусов, прививку не сделают. Также ее не получат люди, которые накануне употребляли алкоголь.

«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», – рассказал иммунолог.

Медик призвал не стесняться задавать вопросы перед процедурой, уточнить срок годности вакцины, проверить правильность хранения препарата. Температура в холодильнике не должна превышать +4 градусов.

«Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить точно ли он использует одноразовый шприц. И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать того, чтобы все было так, как должно быть», – рассказал врач.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин и губернатор Курской области Роман Старовойт сообщили, что стали участниками испытаний вакцины от коронавируса.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Подробная информация о российской вакцине «Спутник V» доступна на официальном сайте.

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