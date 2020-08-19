Эксперты ЭИСИ оценили избирательные тренды 2020 года

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19 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:06  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
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Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...

Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Эксперты ЭИСИ оценили избирательные тренды 2020 года

    19 августа 2020, 17:52

    Текст: Елизавета Булкина

    Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Социальные технологии в электоральном цикле – 2020». На примере региональных избирательных кампаний эксперты обсудили новые тренды в управленческих практиках и особенности коммуникации между жителями и властью.

    Согласно социологическим исследованиям, как отметил директор по политическому анализу института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, ключевые запросы граждан остались прежними: это решение региональных проблем в кратчайшие сроки, открытость чиновников, контроль на всех уровнях власти, борьба с коррупцией, стратегия выхода из кризисной ситуации, справедливость распределения ресурсов. Людей в первую очередь волнует будущее их семей, вопросы безопасности. Также не последнее место в списке запросов занимают вопросы развития бизнеса, передает «Федерал пресс».

    «Новый коммуникационный запрос – чтобы власть была рядом с нами, слышала нас, уважала нас, служила нам», – передает слова Потуремского РИА «Новости».  Он также отметил, что людям необходимы конкретные решения проблем, а не абстрактные обещания.

    Чаще всего респонденты отмечают, что постпандемическая ситуация в России гораздо лучше (особенно на фоне Соединенных Штатов), чем в других странах. В то же время люди обеспокоены, будет ли вторая волна пандемии. И эта тема, в частности, стала одной из основных в работе региональных чиновников. Ведь все понимают, что от развития эпидемиологической ситуации зависит то, как будет проходить учебный год, что будет с медициной, с рынком труда, с доходами и так далее. Если говорить обобщенно, то запросы граждан сводятся к качеству жизни и экономической и социальной защите со стороны властей.

    Отсюда наиболее презентабельный и одобряемый людьми портрет современного политика: это человек, который не боится сложных тем, который открыто общается с гражданами, который лично контролирует исполнение поручений и который ставит в приоритет социальной государство.

    В большинстве своем эти тезисы подтвердил и другой эксперт, руководитель проектов Центра социальных исследований и технологических инициатив Ефим Фидря. По его словам, людям «важно чувствовать, что чиновник на одной волне с ними, что у него те же проблемы, и с ним можно об этом поговорить». «У людей запрос на защитника – чиновник должен быть готов раскачивать неповоротливую бюрократическую машину, способен совершать некий трудовой подвиг», – отметил эксперт.

    При этом любое выборное лицо всегда должно помнить: существуют «риски коммуникативного разрыва». Речь о ситуациях, когда после выборов чиновник или депутат просто пропадает, чтобы появиться вновь только через несколько лет, на следующих выборах. У людей, отметил Фидря, возникает «чувство брошенности», «возникает демонизация власти», «ощущение, что власть формальная, далекая от нужд населения».

    Именно поэтому граждане хотят, чтобы чиновники общались с ними напрямую, включая такие каналы связи, как социальные сети, сочетая онлайн- и офлайн-коммуникацию.

    «Власти очень много делают и в социальной сфере, но эти действия могут быть не видны, не оценены, не доведены», – заключил эксперт.

    Политконсультант Владимир Лубянко отмечает, что в текущем избирательном цикле основной социальной технологией «остается социальный проект, связанный с решением проблем людей». «Ничего политического в этом нет. Люди хотят увидеть реальные дела. Без этого они никому довериться не готовы. С каждым годом это выражается все острее. Список конкретных дел гораздо важнее любой политической программы. Даже коронавирус на это не повлиял – курс не изменился», – считает эксперт.

    Ничего нового в нынешнем курсе не видит и политконсультант Григорий Казанков. По его мнению, все современные технологии и тренды – это хорошо забытое старое. Раньше именно такие запросы, такие технологии и применялись, но «потом о них забыли, власти было все равно, что о ней думают люди, она не хотела меняться». Сейчас же меняется ситуация, и заставляет меняться власть.

    «Власть должна общаться с людьми. Как только власть об этом забывает, начинаются проблемы. Общаться можно по-разному. Можно разговаривать, шутить, можно общаться мало, но просто делать свое дело. Социальные технологии – это вовлечение людей в коммуникацию, выработка общего решения по важным вопросам, это развитие регионального патриотизма», – считает Казанков.

    Казанков считает, что социальные технологии не вытесняют политические. Просто, по его мнению, современные политические партии непонятны людям. У партий просто-напросто «нет четкой политической позиции». Следовательно, люди, идя на выборы, понимают, что «политические силы ничем особо им не помогают».

    Потому, отмечают аналитики, необходимо развивать живые коммуникации и диалог. И в регионах, где чиновники поняли, прочувствовали это, эксперты наблюдают рост социального оптимизма. Причем речь идет о равных по социально-экономическим показателям регионах: в одних высок социальный оптимизм, в других – наоборот, налицо социальный пессимизм.

    «Все это связано с тем, насколько местные (региональные и муниципальные) власти научились коммуницировать со своими гражданами, вести диалог. Власть должна считывать потребности и запросы людей. Если этого не делать, то ее ждет очень прискорбное будущее», – отмечает Казанков.

    Вместе с тем политконсультант Дмитрий Солонников все же выделил ряд регионов, где нынешние избирательные кампании можно рассматривать именно с точки зрения политттехнологий, а не социальных. Например, три северо-западных субъекта – Коми, Архангельская и Ленинградская области. Солонников напомнил, что ни в одном из них на губернаторских выборах не представлен кандидат от КПРФ.

     В Архангельске, отметил эксперт, это связано с договоренностями между командой врио губернатора Цыбульского и местными коммунистами, в Коми кандидат от КПРФ не прошел муниципальный фильтр из-за своей чрезмерной активности, а Ленинградской области – то же самое, но там проблема во внутрипартийном конфликте. «Это серьезное политическое изменение в структурировании электоральных процессов», – убежден Солонников.

    На фоне по факту уже проигравших еще не наступивший ЕДГ коммунистов, в том же СЗФО заметно активничают новые партии, прежде чего экологического толка. Это, считает эксперт, свидетельство «формирования иного запроса, иной повестки дня». «Когда мы говорим об ожиданиях населения, они отличаются от 2019 года достаточно серьезно. Ситуация с коронавирусом: спад позитивных ожиданий в апреле – июне остановился. Начался период оптимизма, и врио губернаторов эту тенденцию поймали. С этим позитивом и идут кандидаты в губернаторы», – подытожил Солонников.


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