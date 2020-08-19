Эксперты ЭИСИ оценили избирательные тренды 2020 года

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол на тему «Социальные технологии в электоральном цикле – 2020». На примере региональных избирательных кампаний эксперты обсудили новые тренды в управленческих практиках и особенности коммуникации между жителями и властью.

Согласно социологическим исследованиям, как отметил директор по политическому анализу института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, ключевые запросы граждан остались прежними: это решение региональных проблем в кратчайшие сроки, открытость чиновников, контроль на всех уровнях власти, борьба с коррупцией, стратегия выхода из кризисной ситуации, справедливость распределения ресурсов. Людей в первую очередь волнует будущее их семей, вопросы безопасности. Также не последнее место в списке запросов занимают вопросы развития бизнеса, передает «Федерал пресс».

«Новый коммуникационный запрос – чтобы власть была рядом с нами, слышала нас, уважала нас, служила нам», – передает слова Потуремского РИА «Новости». Он также отметил, что людям необходимы конкретные решения проблем, а не абстрактные обещания.

Чаще всего респонденты отмечают, что постпандемическая ситуация в России гораздо лучше (особенно на фоне Соединенных Штатов), чем в других странах. В то же время люди обеспокоены, будет ли вторая волна пандемии. И эта тема, в частности, стала одной из основных в работе региональных чиновников. Ведь все понимают, что от развития эпидемиологической ситуации зависит то, как будет проходить учебный год, что будет с медициной, с рынком труда, с доходами и так далее. Если говорить обобщенно, то запросы граждан сводятся к качеству жизни и экономической и социальной защите со стороны властей.

Отсюда наиболее презентабельный и одобряемый людьми портрет современного политика: это человек, который не боится сложных тем, который открыто общается с гражданами, который лично контролирует исполнение поручений и который ставит в приоритет социальной государство.

В большинстве своем эти тезисы подтвердил и другой эксперт, руководитель проектов Центра социальных исследований и технологических инициатив Ефим Фидря. По его словам, людям «важно чувствовать, что чиновник на одной волне с ними, что у него те же проблемы, и с ним можно об этом поговорить». «У людей запрос на защитника – чиновник должен быть готов раскачивать неповоротливую бюрократическую машину, способен совершать некий трудовой подвиг», – отметил эксперт.

При этом любое выборное лицо всегда должно помнить: существуют «риски коммуникативного разрыва». Речь о ситуациях, когда после выборов чиновник или депутат просто пропадает, чтобы появиться вновь только через несколько лет, на следующих выборах. У людей, отметил Фидря, возникает «чувство брошенности», «возникает демонизация власти», «ощущение, что власть формальная, далекая от нужд населения».

Именно поэтому граждане хотят, чтобы чиновники общались с ними напрямую, включая такие каналы связи, как социальные сети, сочетая онлайн- и офлайн-коммуникацию.

«Власти очень много делают и в социальной сфере, но эти действия могут быть не видны, не оценены, не доведены», – заключил эксперт.

Политконсультант Владимир Лубянко отмечает, что в текущем избирательном цикле основной социальной технологией «остается социальный проект, связанный с решением проблем людей». «Ничего политического в этом нет. Люди хотят увидеть реальные дела. Без этого они никому довериться не готовы. С каждым годом это выражается все острее. Список конкретных дел гораздо важнее любой политической программы. Даже коронавирус на это не повлиял – курс не изменился», – считает эксперт.

Ничего нового в нынешнем курсе не видит и политконсультант Григорий Казанков. По его мнению, все современные технологии и тренды – это хорошо забытое старое. Раньше именно такие запросы, такие технологии и применялись, но «потом о них забыли, власти было все равно, что о ней думают люди, она не хотела меняться». Сейчас же меняется ситуация, и заставляет меняться власть.

«Власть должна общаться с людьми. Как только власть об этом забывает, начинаются проблемы. Общаться можно по-разному. Можно разговаривать, шутить, можно общаться мало, но просто делать свое дело. Социальные технологии – это вовлечение людей в коммуникацию, выработка общего решения по важным вопросам, это развитие регионального патриотизма», – считает Казанков.

Казанков считает, что социальные технологии не вытесняют политические. Просто, по его мнению, современные политические партии непонятны людям. У партий просто-напросто «нет четкой политической позиции». Следовательно, люди, идя на выборы, понимают, что «политические силы ничем особо им не помогают».

Потому, отмечают аналитики, необходимо развивать живые коммуникации и диалог. И в регионах, где чиновники поняли, прочувствовали это, эксперты наблюдают рост социального оптимизма. Причем речь идет о равных по социально-экономическим показателям регионах: в одних высок социальный оптимизм, в других – наоборот, налицо социальный пессимизм.

«Все это связано с тем, насколько местные (региональные и муниципальные) власти научились коммуницировать со своими гражданами, вести диалог. Власть должна считывать потребности и запросы людей. Если этого не делать, то ее ждет очень прискорбное будущее», – отмечает Казанков.

Вместе с тем политконсультант Дмитрий Солонников все же выделил ряд регионов, где нынешние избирательные кампании можно рассматривать именно с точки зрения политттехнологий, а не социальных. Например, три северо-западных субъекта – Коми, Архангельская и Ленинградская области. Солонников напомнил, что ни в одном из них на губернаторских выборах не представлен кандидат от КПРФ.

В Архангельске, отметил эксперт, это связано с договоренностями между командой врио губернатора Цыбульского и местными коммунистами, в Коми кандидат от КПРФ не прошел муниципальный фильтр из-за своей чрезмерной активности, а Ленинградской области – то же самое, но там проблема во внутрипартийном конфликте. «Это серьезное политическое изменение в структурировании электоральных процессов», – убежден Солонников.

На фоне по факту уже проигравших еще не наступивший ЕДГ коммунистов, в том же СЗФО заметно активничают новые партии, прежде чего экологического толка. Это, считает эксперт, свидетельство «формирования иного запроса, иной повестки дня». «Когда мы говорим об ожиданиях населения, они отличаются от 2019 года достаточно серьезно. Ситуация с коронавирусом: спад позитивных ожиданий в апреле – июне остановился. Начался период оптимизма, и врио губернаторов эту тенденцию поймали. С этим позитивом и идут кандидаты в губернаторы», – подытожил Солонников.