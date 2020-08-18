«Калашников» создал первое smart-ружье

Концерн «Калашников» создал первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с гаджетами, сообщили в пресс-службе холдинга.

«Первое SMART-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами. Новинка будет представлена на форуме «Армия-2020», – говорится в сообщении концерна «Вконтакте».

Форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

Ранее сообщалось, что «Калашников» создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится также на форуме «Армия – 2020».