Таяние ледников в Гренландии достигло точки невозврата

Уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер, пишут СМИ со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо (США).

«Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан», – говорится в докладе, передает «Интерфакс».

Ученые проанализировали данные за последние 40 лет и пришли к выводу, что в 1980-х и 1990-х годах Гренландия теряла в год примерно 450 млрд тонн льда, что, однако, компенсировали снегопады. Однако в 21-м веке таяние льдов ускорилось. Теперь Гренландия теряет ежегодно 500 млрд тонн льда, и снегопады не могут исправить это положение. Это делает Гренландию основной причиной подъема уровня морей.

В мае международная группа ученых под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре выяснила, что подъем уровня моря в этом столетии окажется более сильным, чем считалось ранее.

Кроме того, ученые сообщали, что процесс таяния ледяного покрова Антарктиды в настоящее время проходит примерно в десять раз быстрее, чем 600 лет назад, а Арктика в результате глобального потепления в ближайшие 30–40 лет станет зеленой.