Эксперты назвали вероятную цель установки «жучка» в машину российского атташе в Нидерландах

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
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Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...
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Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Эксперты назвали вероятную цель установки «жучка» в машину российского атташе в Нидерландах

       17 августа 2020, 21:00
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Анастасия Куликова

    «Вряд ли нидерландские спецслужбы установили «жучок» в машине нашего военного атташе. На мой взгляд, это дело рук американцев или англичан», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя протест, который Москва выразила Нидерландам из-за аппаратуры слежения в автомобиле российского дипломата.

    «Это типичная ситуация для любой спецслужбы, которая работает против своего вероятного противника. Другое дело, что инцидент имел место в Нидерландах – в стране достаточно спокойной в смысле проведения активных мероприятий по отношению к России», – отметил Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший сотрудник КГБ СССР Андрей Луговой.

    В понедельник Москва выразила решительный протест Нидерландам в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России. В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. «Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», – подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

    «Думаю что вряд ли нидерландские спецслужбы установили «жучок» в машине нашего военного аттакше – они, скорее всего, специализируются на другом, если они вообще там существуют. Это, на мой взгляд, дело рук либо американцев, либо англичан», – предположил Луговой.

    Тем более рядом Бельгия, штаб-квартира НАТО, продолжил собеседник. «А военный атташе – это представитель министерства обороны на территории иностранного государства. Поэтому, безусловно, всегда будет вызывать интерес его позиция, его действия», – добавил Луговой.

    Военный атташе представляет в иностранном государстве вооруженные силы своей страны и их командование. В обязанности этого дипломата входит  всестороннее изучение военного устройства тех государств, которые поручены его наблюдению. С этой целью военный атташе присутствует на парадах, маневрах, теоретически он может посещать минобороны страны пребывания и даже воинские части. Цель работы – сбор и обработка возможно полных, точных и своевременных сведений об армии и вооружениях иностранных государств.

    «Надо разобраться, что за аппаратура была обнаружена в машине атташе.  Выполняла ли она функцию только слежения или и другие функции, как, например, прослушивание в салоне автомобиля, где часто могут быть телефонные переговоры или переговоры с кем-то из сотрудников атташе», – отметил Луговой.

    Интерес вызывает тот факт, как в машину установили «жучок», указал собеседник. «Это могло быть сделано во время продажи либо покупки автомобиля. Либо это могло быть сделано, например, во время технического осмотра, – отметил эксперт. – Маловероятно, что российское посольство или военный атташе имеет для проведения ТО своих автомобилей собственную техническую мастерскую. Поэтому, когда машина ломается, ее направляют в специализированный салон».

    «Я думаю, в любом российском посольстве есть специальные подразделения, которые обеспечивают безопасность. Скорее всего, специальной аппаратурой это и было обнаружено», – добавил собеседник.

     «Я могу сказать с уверенностью, что практика подслушивания распространена достаточно широко. Этим занимаются практически все разведывательные службы», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший постпред СССР в ООН, бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов.

    «Причем, когда рухнул Советский Союз и в стране установился новый режим, один из наших политиков, видимо, с разрешения высшего руководства передал американцам схему расположения подслушивающих устройств в их посольстве в Москве», – напомнил Белоногов.

    «Кроме того, в нашем новом здании посольства в Вашингтоне было обнаружено много технически сложных подслушивающих устройств», – добавил собеседник.

    «Когда я сам работал в Соединенных Штатах в качестве постоянного представителя нашей страны при ООН, то мы очень тщательно следили за тем, чтобы в машинах, которыми мы располагали, никаких серьезных служебных разговоров не велось, – рассказал Белоногов. – Точно так же старались вести себя в незащищенных помещениях нашего представительства, поскольку исходили из того, что американская сторона располагает достаточно серьезными средствами, чтобы осуществлять прослушку». Поэтому все разговоры на серьезные темы велись в специальных защищенных помещениях, подчеркнул собеседник. «В этом плане мы не являемся исключением – такие защищенные апартаменты находятся буквально в каждой дипломатической миссии каждого государства», – отметил бывший замглавы МИД.

    «В данном случае какой-то разведке удалось установить прослушивающее устройство в машине нашего дипломатического работника. Ничего особенного в этом нет, но протест против этого вполне закономерен. Так бывает всегда», – пояснил Белоногов. 

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