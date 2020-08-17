Эксперты назвали вероятную цель установки «жучка» в машину российского атташе в Нидерландах

«Вряд ли нидерландские спецслужбы установили «жучок» в машине нашего военного атташе. На мой взгляд, это дело рук американцев или англичан», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя протест, который Москва выразила Нидерландам из-за аппаратуры слежения в автомобиле российского дипломата.

«Это типичная ситуация для любой спецслужбы, которая работает против своего вероятного противника. Другое дело, что инцидент имел место в Нидерландах – в стране достаточно спокойной в смысле проведения активных мероприятий по отношению к России», – отметил Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, бывший сотрудник КГБ СССР Андрей Луговой.

В понедельник Москва выразила решительный протест Нидерландам в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России. В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. «Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», – подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

«Думаю что вряд ли нидерландские спецслужбы установили «жучок» в машине нашего военного аттакше – они, скорее всего, специализируются на другом, если они вообще там существуют. Это, на мой взгляд, дело рук либо американцев, либо англичан», – предположил Луговой.

Тем более рядом Бельгия, штаб-квартира НАТО, продолжил собеседник. «А военный атташе – это представитель министерства обороны на территории иностранного государства. Поэтому, безусловно, всегда будет вызывать интерес его позиция, его действия», – добавил Луговой.

Военный атташе представляет в иностранном государстве вооруженные силы своей страны и их командование. В обязанности этого дипломата входит всестороннее изучение военного устройства тех государств, которые поручены его наблюдению. С этой целью военный атташе присутствует на парадах, маневрах, теоретически он может посещать минобороны страны пребывания и даже воинские части. Цель работы – сбор и обработка возможно полных, точных и своевременных сведений об армии и вооружениях иностранных государств.

«Надо разобраться, что за аппаратура была обнаружена в машине атташе. Выполняла ли она функцию только слежения или и другие функции, как, например, прослушивание в салоне автомобиля, где часто могут быть телефонные переговоры или переговоры с кем-то из сотрудников атташе», – отметил Луговой.

Интерес вызывает тот факт, как в машину установили «жучок», указал собеседник. «Это могло быть сделано во время продажи либо покупки автомобиля. Либо это могло быть сделано, например, во время технического осмотра, – отметил эксперт. – Маловероятно, что российское посольство или военный атташе имеет для проведения ТО своих автомобилей собственную техническую мастерскую. Поэтому, когда машина ломается, ее направляют в специализированный салон».

«Я думаю, в любом российском посольстве есть специальные подразделения, которые обеспечивают безопасность. Скорее всего, специальной аппаратурой это и было обнаружено», – добавил собеседник.

«Я могу сказать с уверенностью, что практика подслушивания распространена достаточно широко. Этим занимаются практически все разведывательные службы», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший постпред СССР в ООН, бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов.

«Причем, когда рухнул Советский Союз и в стране установился новый режим, один из наших политиков, видимо, с разрешения высшего руководства передал американцам схему расположения подслушивающих устройств в их посольстве в Москве», – напомнил Белоногов.

«Кроме того, в нашем новом здании посольства в Вашингтоне было обнаружено много технически сложных подслушивающих устройств», – добавил собеседник.

«Когда я сам работал в Соединенных Штатах в качестве постоянного представителя нашей страны при ООН, то мы очень тщательно следили за тем, чтобы в машинах, которыми мы располагали, никаких серьезных служебных разговоров не велось, – рассказал Белоногов. – Точно так же старались вести себя в незащищенных помещениях нашего представительства, поскольку исходили из того, что американская сторона располагает достаточно серьезными средствами, чтобы осуществлять прослушку». Поэтому все разговоры на серьезные темы велись в специальных защищенных помещениях, подчеркнул собеседник. «В этом плане мы не являемся исключением – такие защищенные апартаменты находятся буквально в каждой дипломатической миссии каждого государства», – отметил бывший замглавы МИД.

«В данном случае какой-то разведке удалось установить прослушивающее устройство в машине нашего дипломатического работника. Ничего особенного в этом нет, но протест против этого вполне закономерен. Так бывает всегда», – пояснил Белоногов.

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