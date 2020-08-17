Правительство Германии связалось с Тихановской

В правительстве ФРГ подтвердили, что связывались с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, однако уровень и содержание переговоров не раскрываются.

«Да, такой контакт состоялся», – передает РИА «Новости» заявления официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.



Он добавил, что не может сообщить, когда и на каком уровне произошел контакт, заявив, что «это не имеет отношения к делу».

При этом Зайберт отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель призывает власти, оппозицию и гражданское общество Белоруссии к национальному диалогу.

«Для правительства ФРГ, канцлера лично важнейшим в этой ситуации представляется следующее: власти должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключенные должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены; и третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис», – сказал он.

Зайберт добавил, что ОБСЕ должна взять на себя проверку результатов голосования.

Представитель правительства ФРГ заявил, что Германия не исключает расширения санкций против ответственных за насилие в Белоруссии.

Ранее кабинет министров ФРГ назвал происходящее в Белоруссии «волной репрессией» в отношении мирных демонстрантов.

Министр финансов, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «ужасным диктатором».

Вместе с тем, Главы МИД стран Евросоюза отказались признавать результаты выборов в Белоруссии.

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