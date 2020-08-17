Вице-канцлер Германии назвал Лукашенко «ужасным диктатором»

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю

Недовольные Батькой белорусы показали, что их очень много Dmitri Lovetsky /АР/ТАСС
Противники Лукашенко называют прошедшее воскресенье историческим днем и обещают скорую смену власти. Действительно, Белоруссия стремительно меняется, эти изменения невозможно отрицать, а Батька переживает сейчас самый трудный период в своей жизни. Однако выстроенная им система, пускай даже лишенная народной поддержки, по-прежнему работает почти как часы. Надолго ли ее хватит?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
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Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Вице-канцлер Германии назвал Лукашенко «ужасным диктатором»

       17 августа 2020, 10:35
    Фото: Thomas Imo/photothek/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Министр финансов, вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «ужасным диктатором».

    Шольц заявил в интервью газете Bild, что он точно так же, как и демонстранты в Белоруссии, считает отставку Лукашенко неизбежной, передает Deutsche Welle.

    «Думаю, что тот, кто так обходится со своим народом, потерял всякое право на легитимное управление страной», – сказал вице-канцлер, добавив, что последнее слово, однако, должно оставаться за белорусами.

    По его мнению, у Лукашенко «нет поддержки большинства населения», и если «все будет развиваться по демократическим правилам, Лукашенко не сохранит свой пост».

    «Мы не приемлем то, что там (в Белоруссии) происходит. Это ужасный диктатор», – сказал Шольц.

    Заместитель главы правительства ФРГ отметил, что в стране, которой управляют «при помощи брутального насилия», демократические правила не соблюдаются. Именно поэтому позиция ЕС относительно протестов в Белоруссии должна оставаться «четкой и решительной».

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    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?



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    «Необходимо позаботиться о том, чтобы сила и мужество протестующих помогли добиться изменений», – заявил он.

    В то же время Шольц подчеркнул, что считает неприемлемым военное вмешательство России или других государств в ситуацию в Белоруссии. По его словам, подобный сценарий нарушил бы все правила, установленные международным правом.

    Говоря о санкциях ЕС в отношении Минска, Шольц отметил, что решения, принятые ранее министрами стран-членов объединения, «точно не станут» последним предпринятым в этом направлении шагом.

    «Необходимо дать Лукашенко понять, что так дело не пойдет и что его действия не сойдут ему с рук», – подчеркнул немецкий политик.

    Какие еще санкции могут быть приняты в отношении Белоруссии, «нужно тщательно взвешивать в каждом конкретном случае».

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

    Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.

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