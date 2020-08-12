Германия заявила о «волне репрессий» в отношении белорусских демонстрантов

Кабинет министров ФРГ назвал происходящее в Белоруссии «волной репрессией» в отношении мирных демонстрантов. Официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил, что Берлин осуждает насилие против протестующих.

«Нужно еще раз подчеркнуть, что правительство осуждает любое применение силы против мирно протестующих людей на улицах Минска и в других местах в Белоруссии. Там наблюдается волна репрессий с тысячами задержанных после выборов, которые не были ни справедливыми, ни свободными», – приводит его слова РИА «Новости».

Как подчеркнул Зайберт, ЕС может ввести санкции против ответственных за подавление акций протеста в Белоруссии, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В среду Лукашенко собрал совещание Совбеза страны, на котором заявил о необходимости обеспечить безопасность граждан и защитить Конституционный строй.