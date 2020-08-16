Умер младший брат Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине своего младшего брата Роберта. В заявлении американского лидера, текст которого опубликовал Белый дом, говорится, что смерть наступила в субботу.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», – передает ТАСС заявление Трампа.

Трамп в пятницу навещал младшего брата в госпитале в Нью-Йорке.

Перед этим сообщалось о госпитализации 71-летнего Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Источники не сообщали, о каких именно проблемах со здоровьем шла речь. Трамп в свою очередь говорил, что Роберт переживает «тяжелые времена», однако он надеется на его выздоровление.

Роберт Трамп этим летом пытался в судебном порядке не допустить публикации скандальной книги племянницы главы государства Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире», которую сам американский лидер называл лживой. Книга вышла в свет в июле. В ней Мэри Трамп, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, утверждает, что Дональд Трамп из-за негативного влияния семьи якобы лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.