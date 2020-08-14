Врио главы Коми поучаствовал в акции «75 километров Победы»

Врио руководителя Коми Владимир Уйба принял участие в автомобильном пробеге «75 километров Победы», сообщает региональное правительство.

Акция организована Республиканским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщается на сайте правительства.

Пробег состоялся в пятницу. Участники акции проехали колонной от Сыктывкара до села Палевицы Сыктывдинского района, где возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.

Также в селах Часово и Палевицы Сыктывдинского района волонтеры помогли ветеранам – установили забор, скосили траву во дворе, покрасили батареи отопления. Одновременно были организованы работы на сельских кладбищах по благоустройству могил ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ремонту и покраске оградок, памятников, звездочек, уборке мусора.

Давая старт автопробегу, временно исполняющий главы республики Коми подчеркнул, что для него участие в таком мероприятии знаковое.

«Мы очень скромно из-за пандемии коронавируса отметили 9 мая. Большое спасибо Республиканскому совету ветеранов за прекрасную идею проведения акции «75 километров Победы». Она становится традиционной, в этом году проходит второй раз. Это дань памяти и уважения нашим ветеранам и труженикам тыла. И важно, что сегодня здесь много молодежи, а, значит, есть преемственность поколений», – сказал врио губернатора.

Владимир Уйба поехал на автопробег на автомобиле ГАЗ М20 «Победа».

В селе Палевицы врио главы республики возложил цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны уроженцам села и принял участие в памятном митинге.

«В нашей стране, наверное, у каждой семьи есть свой счет к той жестокой войне, – сказал Уйба, – ведь миллионы погибших были чьими-то дедами, отцами, братьями и сестрами. Наша с вами задача – не только помнить, но рассказывать детям, молодежи, какой кровопролитной была война и какой ценой досталась великая Победа. Мы должны преумножать число тех, кто не забывает наших героев. Будем достойны памяти павших».

Исполняющий обязанности главы республики посетил двух тружениц тыла – Зинаиду Константиновну Моисееву и Розу Васильевну Огибину, а также принял участие в благоустройстве могил ветеранов Великой Отечественной войны на кладбище в селе Палевицы.