В России предложили ввести 300-рублевую купюру

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом 300 рублей.

«Направил обращение в Центральный банк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга», – написал Пирожков на своей странице во «ВКонтакте».

Он разместил три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации города, на втором – Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.

