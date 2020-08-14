Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала «вежливых людей» навести порядок в Белоруссии, где продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов.

«А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», – написала Симоньян в Telegram-канале.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие в свою очередь забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Напомним, глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.

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