Турция сочла лицемерным соглашение ОАЭ и Израиля о нормализации отношений

Министерство иностранных дел Турции считает лицемерным решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пойти на соглашение с Израилем о нормализации двусторонних отношений, говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«История и совесть народов в регионе не забудет и никогда не простит этот лицемерный поступок ОАЭ, которые предали палестинское дело ради своих узких интересов и пытаются представить это как самоотверженный шаг», – передает ТАСС текст коммюнике.

В МИД также отметили, что «руководство ОАЭ не имеет права проводить переговоры с Израилем от имени Палестины и идти на уступки по жизненно важным для Палестины и ее народа вопросам».

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш заявил, что решение нормализовать отношения с Израилем направлено на поиск каналов связи с Израилем в интересах палестинского дела.

Напомним, ранее в пятницу глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что палестинского посла отзывают из Объединенных Арабских Эмиратов в связи с соглашением между Израилем.