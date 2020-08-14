Палестина решила отозвать посла из ОАЭ

Палестинского посла отзывают из Объединенных Арабских Эмиратов в связи с соглашением между Израилем, ОАЭ и США, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

Пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что власти страны «объявляют о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения», которое считают «попыткой подорвать арабскую мирную инициативу и решения ЛАГ». Палестина считает соглашение «агрессией против палестинского народа».

Подчеркивается, что от имени палестинского народа не может говорить ни ОАЭ, ни любая другая сторона, а единственным законным представителем палестинцев является Организация Освобождения Палестины, передает РИА «Новости».

Палестина призвала к экстренному заседанию Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Она требует отклонить соглашение.

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш заявил, что решение нормализовать отношения с Израилем направлено на поиск каналов связи с Израилем в интересах палестинского дела, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

Гаргаш сказал, что ОАЭ стремится «заморозить решение об аннексии палестинских территорий». По его словам, «опасность аннексии ускорила соглашение».

Замглавы МИД Ирана по арабским и африканским странам Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что решение ОАЭ «не только не способствует миру и безопасности», но и «потакает продолжению преступлений со стороны израильтян». Он обвинил ОАЭ в «предательстве дела Палестины».

Глава МИД Иордании Айман Сафади считает, что результаты установления дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем зависят от дальнейших действий Тель-Авива, положительные перспективы могут быть при условии признания Израилем границ Палестины от 1967 года.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом заявил, что соглашение продвинет мирный процесс и откроет горизонты для стабильности на Ближнем Востоке.

В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты при посредничестве США заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.

США и Израиль договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины.

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