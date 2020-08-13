Трамп и Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины

Израиль и ОАЭ договорились, что израильская сторона на время отложит решение о распространении своего суверенитета на территории Западного берега Иордана, об этом говорится в совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ.

«В результате этого дипломатического прорыва и по просьбе президента США Дональда Трампа, с поддержкой ОАЭ, Израиль приостанавливает объявление суверенитета над районами, обозначенными в документе «Видение мира», и сфокусирует усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире», – цитирует РИА «Новости» заявление.

«Стороны продолжат усилия с тем, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного разрешения израильско-палестинского конфликта», – отмечается в документе.

После беседы Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху было достигнуто соглашение «о прекращении дальнейшей аннексии Израилем палестинских территорий, сообщил наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зейд.

В четверг Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор о нормализации двусторонних отношений. Сделка Израиля и ОАЭ также предполагает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима, создание посольств в странах, и формирование «дорожной карты» по развитию двусторонних отношений.