В ЛНР готовы перенести переговорную площадку из Минска в Астану

В ЛНР готовы вести переговоры с Киевом на площадке в Астане, Стокгольме и где-либо еще, сказал газете ВЗГЛЯД представитель политической группы ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник. Так он ответил на заявление Леонида Кравчука о возможном переносе заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Швецию.

«У ЛНР нет особых предпочтений по поводу, где вести переговоры: в Стокгольме, Астане или где-то еще», – сказал представитель политической группы ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник.

Мирошник подчеркнул, что первичен сам диалог Киева с Донецком и Луганском. «А все опции вроде места времени и других нюансов вполне могут быть согласованы. Здесь есть много моментов, касающихся безопасности, логистики и так далее. Но это все обсуждаемо», – пояснил представитель ЛНР.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук призвал перенести из Минска в Швейцарию или в Швецию переговорную площадку по Донбассу. В качестве причины он назвал непрекращающиеся акции протеста в Белоруссии.

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «Киев может вести переговоры хоть на Луне», но «необходимо учитывать мнение жителей Донецкой и Луганской народных республик». «Есть Минские соглашения. Они должны быть выполнены так, как они зафиксированы. Вопрос не в том, где конкретно проводить, а как быстрее установить мир на Донбассе», – пояснил политолог.

По словам эксперта, России, как координатору и гаранту Минских соглашений, все равно где будет работать ТКГ. «Украина должна выполнить те обязательства, которые она на себя брала. Она может их гарантировать хоть в Стокгольме, хоть в Париже, хоть в Аддис-Абебе, это ее проблема. А что там и где хочет проводить Кравчук, это его стариковское дело, нам до этого, честно говоря, все равно. Может, Кравчуку просто денег на командировку хочется «срубить», мы ж не знаем. У Киева нет конструктивной позиции по Донбассу», – подытожил Чеснаков.

Казахстан неоднократно предлагал свои услуги в качестве площадки для переговоров участников конфликта на востоке Украины. Но в итоге выбрали Минск. Однако казахи продолжили попытки перенести место проведения переговоров. В 2016 году тогдашний министр иностранных дел страны Ерлан Идрисов говорил, что «в Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта». Он напомнил, что на этапе эскалации кризиса президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию.

В 2018 году Назарбаев во время визита в США заявил, что американский президент Дональд Трамп рассказал ему о своем желании перенести площадку переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. «Мы говорили о том, что «Минск-1» застопорился, в тупике, нужен «Минск-2». Он говорит: «Давай в другом месте!». Я говорю: «Давайте», – сказал Назарбаев после заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.