США запретили чартерные авиарейсы на Кубу

Взгляд
13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 21:17  |  vz.ru
Разделы

Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощи от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
Перейти в раздел…

Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусская оппозиция добилась важной моральной победы

Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму кадр из видео
Угасший, казалось, белорусский протест получил в четверг новое развитие. После того, как правоохранителям удалось пресечь беспорядки на улицах, в поддержку оппозиции начали выступать звезды белорусского спорта, телеведущие и даже бывшие силовики. С такой моральной поддержкой на забастовку вышли рабочие крупнейших белорусских предприятий. Поддержку со стороны знаковых фигур оппозиция уже объявила «огромным достижением», которое «разрушает основы системы Лукашенко». Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусы пошли по польскому пути

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Перейти в раздел…

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста
    Москва заявила о беспрецедентном давлении на Минск извне Уволившегося после протестов в Белоруссии капитана милиции задержали Задержан посол Азербайджана в Сербии Москва назвала цели США в переводе военных в Румынию
    Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса» На МАЗе началась забастовка Украинцы выступили за свободное использование русского языка Умер актер Сергей Куницкий
    ВЦИОМ определил уровень доверия россиян результатам выборов в Белоруссии Шнуров написал стихотворение о забастовке на БелАЗе Противников российской вакцины от COVID-19 уличили в поддержке антироссийских политиков Стала известна основная версия следствия по делу Легкоступовой

    Главная тема


    Усолье-Сибирское как бомба федерального значения

    американское вмешательство


    Помпео призвал провести новые выборы в Белоруссии

    воздействие на планету


    Российский ученый предупредил о непредсказуемом климатическом оружии США

    борьба с коронавирусом


    Собянин предупредил москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы

    Видео

    протесты в белоруссии


    Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

    гибель подлодки


    «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

    внешние рынки


    Российское мясо распробовали за рубежом

    соперница Лукашенко


    «Слабая женщина» слила белорусский Майдан

    ЕГЭ по английскому


    Сергей Мардан: Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

    День ВВС


    Тимур Шерзад: Три сюрприза русских авиаторов

    Выборы в Белоруссии


    Геворг Мирзаян: Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?

    США запретили чартерные авиарейсы на Кубу

    13 августа 2020, 20:22

    Текст: Елизавета Булкина

    США запретили практически все чартерные авиарейсы на Кубу из-за того, что доходы от поездок и туризма, по мнению американских властей, получают власти и спецслужбы страны.

    «Сегодня я попросил министерство транспорта (США) прекратить частные чартерные рейсы во все кубинские аэропорты, включая Гавану. Этим действием будут прекращены все чартерные рейсы между США и Кубой, подпадающие под юрисдикцию министерства транспорта, кроме государственных чартерных рейсов в Гавану и из Гаваны и других разрешенных частных чартерных перелетов для срочных медицинских нужд, поисково-спасательных работ и других поездок в интересах США», – передает госсекретаря США Майка Помпео РИА «Новости».

    «Нынешняя администрация (США) продолжит искать и сокращать прибыли, которые кубинское правительство получает от посадочных сборов, проживания в принадлежащих режиму гостиницах и других доходов от поездок», – добавил Помпео.

    В заявлении утверждается, что кубинские военные и разведка владеют «подавляющим большинством» отелей и инфраструктуры страны.

    «Мы призываем путешественников любого гражданства подумать об этом и предпринять ответственное решение о поездках на Кубу», – подчеркнул Помпео.

    В январе Помпео призвал страны, которые принимают участие в зарубежных медицинских программах Кубы, разорвать с ней соглашения. Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что в условиях работы кубинских врачей якобы имеются нарушения.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •