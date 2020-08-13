Шнуров написал стихотворение о забастовке на БелАЗе

Музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ).

Стихотворение он опубликовал на своей странице в Instagram:

«Все проблемы наружу вылазят,

Если их 20 лет не решали.

Забастовка, теперь на БелАЗе.

Лукашенко поддержка большая!

Вышли сотни людин

И кричат как один:

«Уходи!

Уходи!

Уходи!»

Напомним, в четверг несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Также стало известно, что бастуют работники предприятий «Гродно Азот», «Керамин», «Белмедпрепарат», «Гродножилстрой».

Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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