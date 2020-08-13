Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы пограничниками

Выброшенная форма пограничника у здания белорусского государственного погранкомитета в Минске не может принадлежать реальному военнослужащему, заявили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня утром в Минске на улице Толбухина около 09.10 у здания Госпогранкомитета мужчина у входа выбросил пограничную форму старого образца», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что при осмотре военной одежды выяснилось, что китель и брюки были из разных комплектов. Также отсутствовала личная бирковка (отметка владельца), ведь без нее непросто различить принадлежность одежды.

«Еще вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки различия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», – говорится в сообщении.

Ранее в интернете стали публиковать видеозаписи, на которых военные и экс-бойцы спецназа Белоруссии выбрасывают свою форму в мусорные баки в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране, заявляя, что «милиция с народом». Капитана милиции Егора Емельянова, публично подавшего в отставку на фоне массовых протестов задержали.

Сообщалось, что в нескольких городах Белоруссии ОМОН сложил щиты и отказался разгонять народ. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг подобные сообщения, заявив, что это «абсолютное вранье».

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями. В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.

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