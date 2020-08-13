Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске

В Минске неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса», сообщил источник, близкий к компании, и подтвердили в самой организации.

Источник сообщил, что «неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске», передает ТАСС.

Сообщается, что офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри.

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила присутствие неизвестных с оружием в офисе в Минске, в данный момент компания выясняет детали происходящего.

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Протестующим



Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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