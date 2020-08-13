Участники конкурса «Лидеры России» получили назначения в структуре ПАО «Сбербанк»

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13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощь от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс

Леонид Кравчук даже не пытается выглядеть слишком привлекательным для Донбасса Евгений Котенко/РИА Новости
Новый представитель Киева на переговорах о судьбе Донбасса, бывший президент Украины Леонид Кравчук отметился любопытными заявлениями. Он выдвинул целый ряд свежих, казалось бы, идей о том, как установить мир на востоке страны и выполнить-таки Минские соглашения. Что это за идеи и можно ли верить заявлениям Кравчука? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...

На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...

Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Участники конкурса «Лидеры России» получили назначения в структуре ПАО «Сбербанк»

    13 августа 2020, 12:37

    Текст: Наталья Ануфриева

    Трое участников третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020» получили приглашения на работу в ПАО «Сбербанк».

    Полуфиналист специализации «Финансы и технологии» Андрей Соловьев стал исполнительным директором Группы сопровождения Управления развития технологий дивизиона «Малый и микро бизнес» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    Соловьев в 2005 году окончил с отличием Саратовский Государственный Университет по специальности «физик», в 2008 году – аспирантуру с получением звания кандидата физико-математических наук. В 2006 году получил второе высшее образование в Саратовском Государственном Социально-Экономическом Университете по специальности «производственный менеджмент». Имеет несколько Oracle-сертификатов по языку Java. Прошел путь от младшего разработчика до руководителя отдела. Работал в аутсорсинговых и продуктовых компаниях. Работая в компании Ай-Теко, по итогам года занял первое место в рейтинге сотрудников департамента численностью 100 человек. До назначения в ПАО «Сбербанк» работал руководителем направления EPAM Systems.

    «Планирую максимально применить свой опыт управления разработкой ПО в решении наиболее актуальных на данный момент задач. Основной акцент сделаю на повышении скорости подбора сотрудников в команды, а также развитии группы поддержки и сопровождения. Конкурс «Лидеры России» достаточно сильно изменил мое представление о ключевых навыках эффективного руководителя и понимании того, что такое лидерство вообще. Благодаря обратной связи после каждого этапа конкурса и работе над ошибками любой участник развивается как в личностном, так и в профессиональном плане. Мне каждый новый конкурс открывал возможность перейти на новую карьерную ступеньку и применить свои навыки для решения более амбициозных и ответственных задач», – рассказал он.

    Полуфиналист от Центрального федерального округа Олег Аксенов получил должность руководителя направления Группы разработки Управления развития технологий Центра корпоративных решений Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

    Он родился в 1986 году в Ленинграде. В 2013 году окончил Государственный Морской Технический Университет по специальности «Кораблестроение», а в 2018 году с отличием окончил Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения по специальности «Управление качеством сложных технических систем». Работал на Адмиралтейских Верфях над внедрением инноваций в судостроении. С выполненными разработками вышел в финал Всероссийского инженерного конкурса, стал победителем инженерно-управленческого конкурса Объединенной судостроительной корпорации. До назначения в ПАО «Сбербанк» был главным аналитиком фонда «Центр Инноваций и Информационных Технологий» Федеральной Нотариальной Палаты, где вел программу проектов по цифровой трансформации российского нотариата, одним из результатов которой к концу 2020 года станет возможность для всех граждан удаленно совершать сделки через нотариусов.

    «В новой должности буду развивать способы взаимодействия банка с клиентами. Основные планы сейчас – интегрировать работу искусственного интеллекта и операторов в один процесс, что позволит решать вопросы еще быстрее. Чтобы сохранить при этом рабочие места, мы создадим с высвобождаемыми автоматизацией сотрудниками новый сервис СберКонтакт, который сможет с тем же качеством обслуживать клиентов и других компаний», – поделился Аксенов.

    Он добавил, что конкурс «Лидеры России» вернул ему веру в Россию: «Я познакомился со множеством талантливых людей, которые в совершенно разных организациях и ролях думают об интересах всего общества, дальнейшей перспективе, и успешно делают нашу страну лучше. Этот опыт дал мне веру не только в свои силы, но и в то, что я смогу найти союзников, с которыми можно браться за большие начинания. Я стал смелее рассматривать резкие повороты в карьере и еще более масштабные задачи, а публичность конкурса помогла им меня найти».

    23-летняя участница от Сибирского федерального округа Ирина Новичкова, приглашенная на должность клиентского менеджера ВИП ВСП Иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк», родилась в Иркутске.

    В 2019 году окончила бакалавриат Сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского государственного университета по специальности «Менеджмент». Сейчас обучается на двух программах магистратуры «Стратегический и операционный менеджмент» и «Менеджмент в нефтегазовой сфере». Является победителем конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинации «Студент года» и конкурса «Лица ИГУ» в номинации «Общественная деятельность». Была стипендиатом губернатора Иркутской области (за совокупность достижений в науке, учебе и общественной деятельности), три года подряд становилась стипендиатом Оксфордского российского фонда, в феврале 2020 года выиграла именную стипендию фонда Владимира Потанина. Проходила стажировку в Канаде по программе «Watch and learn» от Rotary International и Байкальской международной бизнес школы. До приглашения в ПАО «Сбербанк» была генеральным директором собственной консалтинговой компании, фокусирующейся на финансовом менеджменте для малого бизнеса Иркутска, занималась аналитикой и составлением финансовых планов новых проектов и стартапов.

    «Планы на новом месте работы грандиозные, так как вижу много возможностей как для личностного развития, так и для карьерного роста. Но все поэтапно. Ближайшая цель – стать профессионалом в новой должности, повышая свою экспертность. Сейчас я прохожу программу адаптации от Сбербанка для новых сотрудников, готовясь к полноценной работе с клиентами. В мои обязанности будет входить управление портфелями активов клиентов для достижения их финансовых целей, сохранения и приумножения капитала. Я буду оказывать информационную поддержку и предлагать клиентам новые решения и идеи для их портфелей», – поделилась она.

    «Конкурс «Лидеры России» – это социальный лифт, об этом говорят и доказывают на личных примерах многие участники. В моем случае он тоже сработал, но немного по-другому, перебросив меня из собственного бизнеса в крупнейшую корпорацию страны. Многие спрашивают, не жалею ли, что отказалась от развития чего-то своего. Нет, так как я приняла это решение осознанно, основываясь на своих личных и карьерных целях. Сегодня я развиваю знания и компетенции и нарабатываю опыт в другом направлении финансов (сейчас инвестиции и личные финансы, раньше были финансы компаний), становясь экспертом более широкого профиля. Кстати, знания корпоративных финансов помогают мне говорить с клиентами Сбербанка на одном языке, а понимание отчетности дает мне преимущество в анализе акционерных обществ, привлекательных для инвестирования», – добавила участница конкурса.

    Новичкова прошла дистанционный отбор конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Финансы и технологии», но приехать на полуфинал не смогла по семейным обстоятельствам. В новом сезоне обязательно надеется дойти до конца.

    «Думаю, никто не поспорит, чтобы пройти даже отборочный этап в конкурсе «Лидеры России» нужна серьезная подготовка по многим направлениям, более того, по итогам тестирований даются рекомендации от проекта, какие у участника есть точки роста, на что обратить внимание и сделать упор. После конкурса подготовила для себя план развития тех направлений, где был не наивысший балл, сейчас прокачиваю эти сферы, чтобы, возможно, участвовать и в следующем сезоне», – добавила она.

    Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.


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