Польша призвала НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

НАТО не стоит вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Я думаю, то, что делается в Белоруссии – это прежде всего дело соседской поддержки», – цитирует РИА «Новости» Блащак.

Блащак отметил, что президенты Польши и Литвы все еще хотят выступать посредниками в переговорах между властями республики и Евросоюзом.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



Напомним, в понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.

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