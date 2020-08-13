Сотрудник ДПС погиб в ДТП с девушкой на иномарке в Челябинске

Девушка на автомобиле Hyundai Solaris в Челябинске врезалась в мотоцикл, на котором передвигался инспектор ДПС, полицейский от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло 12 августа в 23.15 (21.15 мск) в Челябинске на улице Линейная, 64.

«Водитель, девушка 2001 года рождения, имея стаж вождения 1 год, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не выбрала безопасную скорость и дистанцию до двигающегося впереди попутно патрульного мотоцикла BMW. В результате ДТП водитель мотоцикла – инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России по Челябинску 1980 года рождения – от полученных травм скончался на месте», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется в сообщении.