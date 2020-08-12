Память подводников «Курска» почтили в Северодвинске и Петербурге

Память моряков-подводников, погибших на подлодке «Курск» 12 августа 2000 года, почтили в Северодвинске Архангельской области, где был построен атомоход, сообщили в пресс-службе администрации города. Также панихиду отслужили в Морском соборе в Санкт-Петербурге.

«Северодвинск, где «Курск» был построен, почтил память подводников в траурном мероприятии на берегу Белого моря. Руководство Беломорской военно-морской базы, представители предприятий Северодвинска, врио главы региона Александр Цыбульский, руководство Северодвинска возложили цветы к воинскому мемориальному комплексу на острове Ягры», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

На воинском мемориале на 40-й день после гибели атомохода был установлен скорбный камень в память о погибших на подлодке. На «Курске» погибли восемь моряков из Архангельской области, четыре из них – из Северодвинска.

В 11.28 мск в Северодвинске прозвучали корабельные сирены, были приспущены военно-морские флаги.

Тем временем панихида по погибшим 20 лет назад подводникам атомной подводной лодки «Курск» прошла в Николо-Богоявленском Морском соборе в Санкт-Петербурге.

Панихида «по воинам, в море погибшим» началась в полдень во дворе Николо-Богоявленского Морского собора, где установлена мемориальная доска с именами членов экипажа АПРК «Курск». Во время богослужения все члены экипажа были названы поименно. На панихиде присутствовали родственники погибших.

«Боль, которая была 20 лет назад, сжигающая, поглощающая, конечно изменилась. Мы научились с этим жить. У нас больше светлых воспоминаний о людях, которые были, которые погибли, гордость за них. Ну, и дети, внуки дают силы. Жаль, что они не увидят внуков», – передает РИА «Новости» слова одной из родственниц.

В 14.00 на Серафимовском кладбище у мемориала, где захоронены 32 члена экипажа, пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов и венков.

В Петербурге в настоящее время проживают более 50 семей погибших на АПРК «Курск». На Серафимовском кладбище в Петербурге похоронены 32 члена экипажа и его командир, Герой России, капитан 1-го ранга Геннадий Лячин. Это самое большое захоронение экипажа в России.

Ранее в среду память моряков подводной лодки «Курск» почтили в Калининграде.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Курск» хранит загадки и спустя 20 лет после катастрофы.

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