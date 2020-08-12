В Калининграде почтили память моряков подводной лодки «Курск»

Памятно-мемориальные мероприятия в день 20-й годовщины трагической гибели в Баренцевом море атомного подводного ракетного крейсера «Курск» состоялись в филиале военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде. Пятеро выпускников этого вуза 12 августа 2000 года несли вахты на борту атомохода, сказал официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

«Пять офицеров – выпускников калининградского филиала Военно-морской академии (в ту пору – Высшее военно-морское училище) проходили службу на «Курске» и не вернулись из последнего похода в Баренцево море. Имена капитана 3-го ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера начертаны на мемориальных плитах, офицеры и курсанты чтут память героев- подводников «Курска», – передает ТАСС слова Мартова.

Об этом говорилось и на митинге памяти, состоявшемся на строевом плацу у мемориала морякам-подводникам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время. Представители командования Балтийского флота, родственники и друзья погибших подводников, офицеры и курсанты вуза возложили цветы к мемориалу. Отдавая воинские почести погибшим морякам подлодки «Курск» торжественным маршем прошли курсанты.

«Память о моряках-подводниках, безвременно ушедших, но до конца выполнивших свой воинский долг, не подвластна времени. Для курсантов, будущих офицеров и мичманов российского флота, которых готовит наш вуз, подвиг моряков «Курска» – пример самоотверженного служения Отечеству», – сказал замначальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Юрий Горин.

В среду в Музее Мирового океана в Калининграде открыли новый выставочный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» памяти погибших моряков атомохода «Курск». Он разместился на музейной подводной лодке Б-413 проекта 641, ошвартованной у набережной реки Преголи, рядом с корпусами музея. В экспозиции, дополняющей уже действующую выставку, посвященную морякам-подводникам, представлены памятные знаки, связанные с «Курском», фрагмент корпуса подлодки, а также поименный список всех 118 членов героического экипажа, сообщила пресс-секретарь музея Инесса Зайковская.

Коллектив музея, а также военнослужащие Балтийского флота почтили память моряков «Курска» минутой молчания у борта подлодки Б-413, на которой в этот трагически памятный день приспустили государственный флаг России.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Курск» хранит загадки и спустя 20 лет после катастрофы.