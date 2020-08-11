Глава Брянской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

Взгляд
11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 22:38  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Глава Брянской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

    11 августа 2020, 22:13

    Текст: Ольга Никитина

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник, 11 августа, в прямом эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной обсудил ситуацию с коронавирусом в регионе.

    Итоги обсуждения Кислицына опубликовала в своем Telegram-канале.

    Так, касаемо эпидемиологической ситуации в регионе, губернатор сообщил, что сейчас ситуация стабильная, область вышла «на явное плато». «Большинство клиник вошли в привычный ритм и график работы, осталось только несколько чисто «ковидных» больниц. Если вдруг случится рост заболеваемости, то мы сможем развернуть всю систему снова за один-два дня, у нас есть все для этого – кадры, инфраструктура, СИЗ, лекарства, оборудование. Справлялись с пандемией действительно всей областью. Например, новый госпиталь возводили наши подрядчики и застройщики в качестве спонсорской помощи, регион предоставил только материалы. По-настоящему «народная стройка», – сказал Богомаз.

    Богомаз рассказал о восстановлении заброшенной в Унече больницы методом народной стройки.

    «В районном центре, в Унече, методом народной стройки удалось восстановить заброшенную более 10 лет больницу. 18 подрядных строительных организаций изъявили желание участвовать в капитальном ремонте больницы. Мы поставили только материалы, все работы они взяли на себя. Это был их вклад в борьбу с пандемией. Данный госпиталь на 400 мест мы сделали за 15 млн рублей. Он полностью укомплектован всем необходимым. Госпиталь готов будет принять больных в случае второй волны пандемии», – сказал губернатор, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он сообщил, что 13 августа будет принято решение о снятии всех оставшихся ограничений: заработают кафе, рестораны, образовательные учреждения и многое другое. Но масочный режим в местах скопления людей останется пока прежним, отметил губернатор.

    Кроме того, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в области вводятся новые и ремонтируются старые поликлиники, ФАПы, начинают работать новые машины скорой помощи, в том числе и реанимобили, открываются центры КТ-исследований. «Большое внимание уделяется привлечению новых кадров в систему здравоохранения. Вложение средств в медицину очень помогло нам быстро справиться с развитием пандемии», – отметил Богомаз.

    В ходе обсуждения он сказал также, что Брянская область вошла в пятерку регионов, где федеральные выплаты в связи с пандемией семьи получили быстрее всего. «Это получилось сделать благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов и руководителей регионального правительства. 1600 участков в пределах Брянска, где региональная власть подведет все коммуникации, будут переданы многодетным семьям», – рассказал он.

    Помимо этого, сообщил Богомаз, полностью приведены в нормативное состояние или построены заново более 2 тыс. километров дорог разного уровня. Идет строительство новых развязок и мостов, например, очень важных мостов через реку Десна, упомянул он.

    Обсуждались также вопросы поддержки бизнеса. «В регионе действовали и федеральные, и региональные меры поддержки, например, налоговые преференции на более, чем 1 млрд рублей», – отметил он.

    Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. В рамках Instagram-трансляции, которая шла как в аккаунте проекта «Региональные практики», так и в аккаунте гостя, были озвучены актуальные вопросы от модератора и жителей региона.


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