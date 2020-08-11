Стало известно о состоянии Ефремова

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, после госпитализации из Пресненского суда находится в стабильном состоянии, сообщил источник в Боткинской больнице.

«Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что актеру предварительно диагностировали инсульт.

Родственники Ефремова отказались говорить о состоянии отца.

«Я не комментирую ничего о своем отце», – заявил РИА «Новости» сын актера Никита.

Также отказалась от комментариев и супруга Ефремова Софья Кругликова.

Во вторник Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Ему поставили диагноз – инсульт.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.

Источники сообщали, что Ефремову в больнице сохранят статус арестованного.

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