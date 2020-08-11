СМИ Белоруссии показали задержанных за «беспорядки» россиян

Белорусские СМИ распространили видеозапись, на которых запечатлены задержанные «зачинщики беспорядков». Как заявили в ролике, они якобы прибыли из России.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале белорусского госагентства БелТА, запечатлены мужчины, лежащие лицом к земле у забора со скованными за спиной руками.

На видео демонстрируются татуировки одного из задержанных, у него на груди набита фраза «Gott mit uns», что переводится с немецкого как «Бог с нами». Этот девиз выбивался на пряжках ремня у фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войне. Также у него на животе набита свастика.

Другой задержанный заявил, что его место проживания – Россия, Тверь. «Отдыхал, с туристической целью приехал в Минск», – пояснил лежащий на земле задержанный.

«Я тоже из России. Приехал в санаторий, сегодня отдыхал в Минске с другом», – сказал третий задержанный. Он пояснил, что отдыхал в санатории «Журавушка».

Четвертый задержанный мужчина сказал, что у него есть 12 судимостей.

Еще один молодой человек в ролике пояснил, что видел, как «мужчины кидались камнями в сотрудников милиции», после чего «забежал ОМОН» и «всех скрутили». Статус этого молодого человека не уточняется, также не говорится, где происходило задержание, и сколько всего было задержанных, и сколько из них из России.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.