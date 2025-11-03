С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.3 комментария
Представитель ВС Белоруссии Скобей: Минск может направить миротворцев на Украину
Миротворцы Белоруссии при необходимости будут готовы к выдвижению на Украину, если такое решение примет президент страны Александр Лукашенко, заявил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии Алексей Скобей.
«Тут все… зависит… от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы всегда готовы оказать им помощь, по просьбе, опять же, двух сторон. В любом случае, та или иная сторона должна обратиться, – если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, – в данную организацию и заявить, что необходимо размещение миротворческого контингента на территории», – сказал Скобей.
Он пояснил, что решение принимается обеими сторонами конфликта, в случае согласия о проведении миротворческой миссии, должно быть одобрено Организацией Объединенных Наций, передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.
Скобей также отметил, что после поступления запроса о размещении требуется процедура подготовки: «В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели. В любом случае будет подготовка». Он уточнил, что действия по направлению контингента зависят от решения главы государства.
По его словам, белорусские миротворцы уже имеют опыт участия в миссиях ООН, в частности, на территории Ливана, однако сейчас участие в этой миссии приостановлено. Скобей добавил, что Белоруссия ведет переговоры о расширении миротворческих миссий с другими странами, включая Индонезию и Индию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство России в целом согласно с тем, что гарантии безопасности у Украины должны быть, но участие стран НАТО в миротворческом контингенте – недопустимо и неприемлемо. При этом кандидатуру Китая в Киеве рассматривать не хотят, категорически против военных из КНР будут выступать западные участники конфликта, в первую очередь США.