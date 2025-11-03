В Белоруссии заявили о возможности направить миротворцев на Украину

Представитель ВС Белоруссии Скобей: Минск может направить миротворцев на Украину

Tекст: Антон Антонов

«Тут все… зависит… от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы всегда готовы оказать им помощь, по просьбе, опять же, двух сторон. В любом случае, та или иная сторона должна обратиться, – если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, – в данную организацию и заявить, что необходимо размещение миротворческого контингента на территории», – сказал Скобей.

Он пояснил, что решение принимается обеими сторонами конфликта, в случае согласия о проведении миротворческой миссии, должно быть одобрено Организацией Объединенных Наций, передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

Скобей также отметил, что после поступления запроса о размещении требуется процедура подготовки: «В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели. В любом случае будет подготовка». Он уточнил, что действия по направлению контингента зависят от решения главы государства.

По его словам, белорусские миротворцы уже имеют опыт участия в миссиях ООН, в частности, на территории Ливана, однако сейчас участие в этой миссии приостановлено. Скобей добавил, что Белоруссия ведет переговоры о расширении миротворческих миссий с другими странами, включая Индонезию и Индию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство России в целом согласно с тем, что гарантии безопасности у Украины должны быть, но участие стран НАТО в миротворческом контингенте – недопустимо и неприемлемо. При этом кандидатуру Китая в Киеве рассматривать не хотят, категорически против военных из КНР будут выступать западные участники конфликта, в первую очередь США.