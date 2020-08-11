США поддержали высылку российских дипломатов из Словакии

Вашингтон поддерживает высылку троих российских дипломатов из Словакии, Братислава дала понять, что не потерпит «преступных действий России», заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус.

«США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные враждебные субъекты. МИД Словакии дал ясно понять, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России ни на словацкой земле, ни в Европе», – написала Ортагус в Twitter.

В понедельник стало известно, что Словакия высылает трех российских дипломатов. Братислава заявила, что выдачей виз «злоупотребляли» в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Москва уже пообещала зеркально ответить на высылку дипломатов.