В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

Госдума рассмотрит проект закона, поступивший от депутатов Курской облдумы, в соответствии с которым предлагается закрепить федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе.

«Законопроект направлен на внесение изменений в порядок определения федеральной социальной доплаты к пенсии и закрепления ее на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума», – цитирует документ Ura.ru.

Доплата будет рассчитываться на основе среднегодового прожиточного минимума за прошлый год.

В документе указано, что соцдоплата предусмотрена для пенсионеров, чей общий доход, включая пенсию, ниже величины прожиточного минимума в регионе и не превышает средний прожиточный минимум по стране.

Поправки могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года в случае принятия закона.

Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше: не с 80 лет, а с 75.