Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов в четверг утром опустился на 16 копеек – до 70,95 рубля, курс евро снизился на 1 копейку – до 80,58 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,02% – до 43,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».