Тарифы на мобильную связь в России выросли на 8% за полгода

Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.

На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов («большой четверки» и крымских Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл») эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года – с 270 до 291 рублей, передает ТАСС.

При этом аналитики оговариваются, что рост тарифов на связь компенсировал рост номинальной заработной платы на 5,6%, однако во второй половине года можно ожидать стагнации номинальных доходов россиян, а стоимость услуг связи может вырасти значительнее – на 14% по сравнению с первым полугодием.

«Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, «Билайн» и «Мегафон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля - мая, чем привлек внимание регулирующих органов, – отмечает руководитель Content Review Сергей Половников. – Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 млрд руб., и, несомненно, эти деньги операторам придется компенсировать либо за счет повышения тарифов, либо за счет подключения абонентами большего количества услуг».

Кроме того, аналитики Content Review традиционно исследовали индекс доступности мобильной связи в России – этот показатель с конца 2019 года почти не изменился и составил 6,5. Индекс рассчитывается из отношения среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения по данным Росстата (чем ниже балл, тем доступнее связь).

Регионами – лидерами по доступности связи оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская, Ярославская и Магаданская области. Аутсайдеры по доступности связи – республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики.